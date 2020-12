‘Baudet is een goede pianist maar een slechte orkestleider’

Er is er weer een weg.

Het zinkende schip van kapitein Thierry Baudet is alwéér een bemanningslid kwijtgeraakt. Boerenleider Jan Cees Vogelaar heeft zaterdag zijn lidmaatschap van Forum voor Democratie opgezegd. Dat maakte hij maandag bekend via het boerenvakblad Boerderij. Vogelaar stond op plaats 9 van de concept-kandidatenlijst van FvD voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen.

‘Het was een mooi avontuur, maar het is klaar’, zegt Vogelaar tegen Boerderij. De voormalige melkveehouder maakt duidelijk dat ook hij afhaakt omdat Baudet weigert zich te distantiëren van de racistische en antisemitische elementen in de partij. Het veelbesproken vrijdagavonddiner met de top van de kandidatenlijst, waarbij Vogelaar aanwezig was, heeft ook bij hem een nare bijsmaak achtergelaten. Baudet nam het tijdens die bijeenkomst op voor de extremisten onder de leden van de jongerenafdeling JFVD en bagatelliseerde hun geflirt met nazisymbolen. ‘Iedereen die ik ken is antisemiet’, zou Baudet vergoelijkend hebben gezegd.

‘Als Baudet in het weekeind na die bijeenkomst had gebeld en had gezegd dat we er nog eens over moesten praten, had het goed kunnen komen. Maar dat telefoontje kwam pas na drie weken. Dat was te laat. Baudet heeft onvoldoende opgetreden bij de jongerenafdeling van Forum voor Democratie en hij heeft Freek Jansen (voorzitter van de jongerenafdeling) onvoldoende gemanaged. Baudet is een goede pianist en componist, maar een slechte orkestleider’, vertelt Vogelaar aan Boerderij.