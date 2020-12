CDA ruikt weer de winst

De eerste helft van de dag deden prominente CDA’ers of ze bedroefd waren over het vertrek van Hugo de Jonge. De rouw duurde niet land. Het CDA is opgelucht dat ze van De Jonge af zijn.De afgelopen weken hebben veel CDA’ers – meestal anoniem – geprobeerd Hugo weg te pesten. En nu dat is gelukt zijn er weer kansen voor winst bij de verkiezingen en kunnen zij hun baan houden.

De sfeer in het CDA is flink opgeklaard, zegt een diep in de partij gewortelde CDA’er tegen De Telegraaf „We hadden ons met Hugo eigenlijk al neergelegd bij een soort tussenjaar. Dat we bij de verkiezingen geen grote rol zouden spelen. Maar met Wopke kunnen we de wedstrijd misschien zelfs wel gaan winnen.”