Wopke Hoekstra: “Liselot, mijn vrouw, zei al eerder dat ik het moest doen”

Wopke Hoekstra kwam bij het vorige Catshuisoverleg met een van zijn zoontjes, een bal en een doos Lego. Misschien om te tonen dat hij een familieman wil zijn. Hoekstra zou dit voorjaar zijn getrouwd, maar anders dan collega Grapperhaus, zag het paar er van af. Corona. Liselot en Wopke gaan al met elkaar sinds hun studententijd. Zij is huisarts.

Haar oordeel is belangrijk voor hem, zegt de nieuwe CDA-leider. Het gezinsleven speelde bij zijn eerdere weigering een rol. “Waarbij ik wel moet zeggen dat mijn vrouw Liselot er toen al enthousiaster over was dan ik. Ze zei tegen me: dit kun je niet weigeren. Je moet dit doen. Zo voelt het nu voor mij ook. Het wordt een kwestie van balans zoeken. De komende weken worden heel hectisch, maar het moet wel in goede harmonie met thuis,” zegt Hoekstra in De Telegraaf.

Hoekstra stelde zich vandaag een doel voor de verkiezingen. Nu heeft het CDA 19 zetels, dat moeten er 30 worden, minstens. „Een partij als het CDA, die midden in de samenleving wil staan, die wil verbinden, tussen stad en platteland, die er is voor laag- en hoogopgeleid, zo’n partij moet de ambitie hebben om meer dan 30 zetels te halen.”