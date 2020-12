Mogelijke extra maatregelen: kerstvakantie langer, winkels dicht

Vandaag wordt in het Catshuis gesproken over extra maatregelen, nu de tweede golf weer aanzwelt. Alle cijfers gaan al dagen omhoog, in plaats van omlaag.

Er circuleren een aantal extra maatregelen die ter sprake zullen komen.

Waarschijnlijk wordt de schoolvakantie met een week verlengd

Doorstroomlocaties’ als pretparken, dierentuinen, musea, bioscopen en zwembaden voor twee weken dicht

Het sluiten van niet-essentiële winkels is een optie. Het zou een vergaande maatregel zijn, waartoe Nederland zelfs op het toppunt van de eerste golf niet heeft besloten.

Bij het overleg in het Catshuis zullen de meest bij de coronacrisis betrokken bewindspersonen aanwezig zijn. Ze zullen zich laten bijpraten door deskundigen zoals RIVM-directeur Jaap van Dissel. Behalve Rutte en de vicepremiers De Jonge, Ollongren en Schouten zijn ook de ministers Hoekstra, Wiebes, Koolmees, Van Ark, Grapperhaus en Slob aanwezig.