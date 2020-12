,,Baudet gaat liever door met een kleine club vol juichaapjes dan met professionals.”

,,Hij heeft het antisemitisme bij de jongerenafdeling bewust niet aangepakt. Die jongeren zijn voor hem kennelijk belangrijker dan al die hardwerkende mensen die iets van Forum willen maken. Daarmee stak hij een dolk in onze rug”, zegt een gefrustreerd statenlid uit Overijssel tegen De Stentor.

Zo zag de Overijsselse fractievoorzitter Johan Almekinders zijn droom van een stabiele rechts-conservatieve volkspartij uiteenspatten. Gert-Jan Ransijn, zijn collega uit Flevoland, voelde zich verraden door zijn partijleider.

Ransijn: ,,Wij zijn kritisch op het coronabeleid van het kabinet. Maar als politieke partij moet je werken met feiten. Wat heeft het dan voor zin mensen uit de entertainmentindustrie op te voeren als deskundige in het FvD-journaal?”

“Achteraf had ik eerder een streep kunnen trekken. Ik had eerder kunnen zien dat Baudet niet stabiel was. Maar ik woon niet in Amsterdam. Drink geen wijn met Baudet. Dan hoor je wel van alles, maar je weet niet wat waar is.”

Almekinders: ,,Ik dacht te zijn ingestapt bij een professionele partij. Zo dachten veel collega’s erover. Die voelen zich nu door hem verraden. Baudet gaat liever met een kleine club vol juichaapjes door dan dat hij zich omringt met volwassen professionals. Die geven kritiek, maar daar kan hij niet mee omgaan. Als je kritiek hebt, gooien ze je uit de partij, zoals met mij is gebeurd. Hij zegt: ‘Forum, dat ben ik’.