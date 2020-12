Tweede Kamerlid Van Kooten begint eigen partij: Splinter

Femke Merel van Kooten (37) – eerst Partij voor de Dieren, toen zelfstandig, toen 50+ en toen weer zelfstandig – doet met een nieuwe partij mee aan de verkiezingen in maart. Zij lanceert vandaag Splinter, een partij die zich zegt in te zetten voor een betrouwbare overheid, privacy en ‘wars is van verstikkende fractiediscipline’.

“Bij Splinter worden Kamerleden écht onafhankelijk en is er geen verstikkende fractiediscipline. We voeren levendige discussies, waarna een Kamerlid mag bepalen wat hij of zij stemt. Zoals de Grondwet is bedoeld.”