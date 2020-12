Minister ging Ank Bijleveld – tegen alle adviezen in – naar de kerk

Terwijl het kabinet waarvan ze deel uitmaakt de kerken oproept alleen digitaal bijeen te komen is minister Bijleveld (CDA-Defensie) op kerstavond maar de viering gegaan in de Hofkerk in haar woonplaats Goor. De diensten zijn volgens predikant Wim de Jong bedoeld voor mensen die geen internet hebben of zij die echt eenzaam zijn. Vermoedelijk voldoet de minister aan geen van die twee eisen. Zij en haar man waren door de dominee uitgenodigd omdat haar man als vrijwilliger veel doet voor de kerk.

Het is de tweede CDA-minister die privé handelt in strijd met het beleid van het kabinet waarvan ze deel uit maken. Eerder vierde minister van justitie Grapperhaus zijn bruiloft, zonder te voldoen aan de eigen corona-regels