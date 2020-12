Vrouw in de bijstand kreeg boodschappen van haar moeder. Moet nu 7000 euro plus boete terugbetalen

Voor nog geen 45 euro per week deed een moeder boodschappen voor haar dochter die in de bijstand zit. De vrouw moet na drie jaar het gehele bedrag van 7000 euro terugbetalen plus een boete van 3500 euro. De zaak veroorzaakt veel ophef.

De vrouw uit de gemeente Wijdemeren had nooit aan de gemeente gemeld dat ze de boodschappen van haar moeder kreeg. Nu ze daar na drie jaar achter zijn gekomen, moet ze het volledige bedrag terugstorten. Dat komt neer op 7039,65 euro. Daar bovenop komt een boete van de helft van het te veel ontvangen bedrag.

De zaak kwam voor de rechter, die de gemeente uiteindelijk gelijk af. Maar zo schrijft expertsite Schuldinfo, gemeenten maken helemaal niet duidelijk dat ook boodschappen moeten worden opgegeven. “Er zijn veel overeenkomsten met de toeslagenaffaire: In de wet staat een verplichte terugvordering en iedereen stopt met nadenken”, schrijft Schuldinfo. Enkele politici zijn ook verbaasd over de uitspraak van de rechter.

De gemeente gaat de zaak opnieuw bekijken en er dient een hoger beroep.