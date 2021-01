Reacties op Trumps eis aan verkiezingsbaas Georgia om 11.000 stemmen te vinden: “Erger dan Watergate”

Vertrekkend president Donald Trump vroeg de minister van Binnenlandse Zaken van de staat Georgia om meer dan 11.000 stemmen te ‘vinden’. Dat blijkt uit een gelekt telefoongesprek dat The Washington Post online heeft gezet. De reacties op de ontdekking zijn niet mals. “Het is erger dan Watergate,” aldus Carl Bernstein.

Die legde in de jaren zeventig het bekende Watergate-schandaal bloot wat president Nixon de kop kostte. In het gelekte telefoongesprek houdt Trump een lange monoloog waarom er gefraudeerd is in Georgia en hij recht heeft op veel meer stemmen. Minister in de staat, Brad Raffensperger, krijgt de opdracht om 11.780 stemmen te vinden.

Bernsteins reactie: “Wat we hier horen is de ultieme smoking gun die bewijst hoe ver de president wil gaan om het kiessysteem te ondermijnen. Onder eender welk ander presidentschap zou dit genoeg zijn om de afzettingsprocedure op te starten en hem te veroordelen.”

Bob Bauer, een van Bidens adviseurs, noemt de opname een ‘schandelijke aanval op de Amerikaanse democratie’. Vicepresident Kamala Harris spreekt van ‘schaamteloos machtsmisbruik’.

Adam Kinzinger, Republikeins lid van het Huis van Afgevaardigden, vertelde aan CNN: “Dit is zo schandelijk. We zitten in een continue stroom van samenzweringstheorieën, mensen worden overspoeld met foute informatie. Ik geef de mensen er de schuld niet van, ze worden dagelijks misleid door onze leiders in het Congres.”

Dianne Feinstein, een van de belangrijkste Democratische senatoren, noemde ‘verkiezingsambtenaren onder druk zetten tegen de wet’. “Raffensperger bedreigen als hij niet met Trumps wensen instemt, leunt bovendien aan tegen afspersing.”

Enkele fragmenten uit de lange monoloog van Trump, die hier in zijn geheel is te beluisteren:

“Kijk. Alles wat ik wil doen is dit: ik wil gewoon 11.780 stemmen vinden, wat één meer is dan wat we hebben, want we wonnen de staat. En de staat doen omkeren is een grote nalatenschap tegenover ons land, want weet je… Dit is een nalatenschap die ze aan een fout of hoe je het ook wil noemen kunnen toeschrijven. Als het een fout was, ik weet het niet. Veel mensen denken dat het geen fout was, het was veel crimineler dan dat. Maar het is een groot probleem in Georgia, en het probleem zal niet weggaan.”

“Wel, je controleert de stembrieven beter, want ze zijn die aan het verscheuren, Ryan. Ik zeg het je, Ryan. Ze verscheuren stembrieven. Je moet heel goed controleren. Want is het zo illegaal. Weet je, misschien geloof je het niet omdat het zo erg is. Maar ze verscheuren stembrieven omdat ze denken dat we er uiteindelijk gaan geraken. Volgens mij is het nooit te laat… Dat is dus het verhaal: we hebben alleen maar 11.000 stemmen nodig. We hebben er veel meer dan dat. We zullen er nog meer hebben.”