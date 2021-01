De eerste spreker in het zoveelste coronadebat, Geert Wilders, zette meteen de toon. Over Hugo de Jonge: “U bent niet de juiste man op de juiste plaats.” Hij zegt dat het beleid van De Jonge tot extra doden leidt. Twee weken later vaccineren leidt volgens Wilders tot extra doden. Ook omdat de ‘gewone’ zorg steeds verder wordt afgeschaald. “Mensen die gevaccineerd zijn kunnen ook andere minder besmetten. Het gezwabber van de minister maakt de crisis groter.”