Spreker bij Trumprally: ‘Geef elkaar een knuffel en verspreid corona’

“Geef de persoon naast je een knuffel,” riep Clay Clark, Trump-aanhanger en podcastpresentator, tegen de menigte tijdens een Trumprally in Washington.

“Geef iemand die je niet kent een knuffel,” vervolgde hij. “Kom op, verspreid het. Dit is een superspreaderevent! Dit is een superspreaderevent!” Al snel gaven velen gehoor aan zijn oproep. Clark noemde het coronavirus een ‘hoax’ en zei nog: “Ik ben getrouwd, maar als je mij een knuffel wilt geven, dan mag dat.”

Bij de bijeenkomst waren honderden Trumpaanhangers aanwezig. Ook Michael Flynn, voormalig veiligheidsadviseur van Trump, was spreker op het event. De meeste aanwezigen weigerden een mondkapje te dragen.

De beelden zijn triest in een tijd waarin de VS kampt met recordaantallen coronadoden. In één etmaal overleden bijna 4000 Amerikanen aan de gevolgen van Covid-19.