Zuckerberg: Trump definitief verbannen van Facebook

Donderdagmiddag maakt Facebook-CEO bekend dat de schorsing van Donald Trump definitief is.

Zuckerberg: “De schokkende gebeurtenissen van de afgelopen 24 uur tonen duidelijk aan dat president Donald Trump van plan is zijn resterende tijd in functie te gebruiken om de vreedzame en legale machtsovergang naar zijn gekozen opvolger Joe Biden te ondermijnen. Zijn beslissing om Facebook te gebruiken niet te gebruiken om de acties van zijn aanhangers in het Capitool te veroordelen, heeft terecht mensen in de VS en over de hele wereld gestoord.

Na de certificering van de verkiezingsuitslagen door het Congres, moet de prioriteit voor het hele land nu zijn om ervoor te zorgen dat de resterende 13 dagen en de dagen na inauguratie vreedzaam en in overeenstemming met de gevestigde democratische normen verlopen. In de afgelopen jaren hebben we President Trump toegestaan om ons platform te gebruiken in overeenstemming met onze eigen regels, soms inhoud te verwijderen of zijn berichten te labelen wanneer ze ons beleid schenden.

We deden dit omdat we van mening zijn dat het publiek recht heeft op een zo breed mogelijke toegang tot politieke meningen, zelfs controversiële meningen. Maar de huidige context is fundamenteel anders, waarbij gebruik wordt gemaakt van ons platform om gewelddadige opstand tegen een democratisch gekozen regering aan te moedigen.

Wij zijn van mening dat de risico ‘ s om de president in deze periode gebruik te laten maken van onze dienstverlening gewoon te groot zijn. Daarom verlengen we het blok dat we op zijn Facebook-en Instagram-accounts voor onbepaalde tijd en ten minste de komende twee weken totdat de vreedzame machtsoverdracht voltooid is.