De man met voet op het bureau van Pelosi zit vast

Een man die met zijn voet op een bureau zat in het kantoor van speaker Nancy Pelosi, is vrijdag gearresteerd

Richard Barnett, 60, uit Gravette, Arkansas, werd in zijn thuisstaat in hechtenis genomen. Voor zijn aanhouding was hij nog erg trots op zichzelf. In een video vertelde hij dat hij dingen van het bureau van Pelosi had meegenomen. En ook dat hij eigenlijk achter zijn eigen bureau zat: de parlementariërs zijn er voor het volk. Hij zat achter een bureau van het volk. ‘Ik heb een kwartje op haar bureau laten liggen’, zei hij.

De FBI zoekt naar veel opstandelingen aan de hand van de talrijke foto’s en video’s. Wat helpt bij de identificatie is dat weinig indringers een mondkapje droegen