Ook deze vrolijke dief zit nu voorlopig vast

Adam Johnson (36), vader van vijf kinderen, werd gefotografeerd terwijl hij dolblij wegliep met de lessenaar van de House Speaker Nancy Pelosi tijdens het oproer in het Capitool op woensdag. Vrijdagavond werd hij in Florida opgepakt, nadat een kennis hem had herkend en de politie alarmeerde

Hij wordt vastgehouden in de gevangenis van Pinellas County

Ook Lonnie Coffman, een 70-jarige man uit Alabama, werd gearresteerd nadat de FBI ontdekte dat hij naar ‘staatsgreep’ kwam met een klein arsenaal wapens, waaronder een semi-automatisch geweer, elf molotovcocktails en zelfgemaakte napalm.