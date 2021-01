Populariteit van Trump op dieptepunt

Donald Trump is sinds hij president is nooit erg populair geweest bij de gemiddelde Amerikaan. Maar die populariteit is tot een dieptepunt gezakt, nu ook veel conservatieve Amerikanen zich van hem afkeren. Zijn aanhang is tot 33 procent gedaald, tien procent minder dan eind 2020. Ruim zestig procent is tegen hem.

Zesenvijftig procent van de kiezers legde de verantwoordelijkheid voor de aanval op de democratie bij de president, terwijl 52 procent vindt dat hij daarom uit zijn ambt moet worden gezet.

“Een meerderheid van de Amerikanen houdt president Trump verantwoordelijk voor de chaos in het Capitool, en een kleine meerderheid vindt dat hij uit zijn ambt moet worden gezet”, zegt David Malloy, analist van Quinnipiac University Polling.