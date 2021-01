Rutte maakt geesten rijp voor avondklok (20.00-04.00)

Premier Rutte probeert de Kamer er van te weerhouden een blokkade op te richten voor een avondklok. Hij houdt er ernstig rekening mee dat een avondklok onmisbaar wordt om te voorkomen dat de ziekenhuizen worden overlopen door patiënten. Dat zal/kan gebeuren als de Engelse variant van het virus over een paar weken vaste voet aan de grond krijgt in Nederland. Deskundigen denken dat het niet te vraag is of dat gebeurt, maar wanneer.

Er is op de ministeries een conceptregeling gemaakt voor een avondklok van acht uur ‘s avonds tot 4 uur ‘s morgens.

Wie tussen die uren buiten is moet een schriftelijk bewijs hebben dat een verplaatsing noodzakelijk is. Bijvoorbeeld een verklaring van de werkgever.

De komende dagen komt een nader advies van het OMT. Intussen wordt ook intensief getest om er achter te komen of het Engelse virus oprukt