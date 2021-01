Wiebes was ‘dol op de Belastingdienst’ ook al was het er een bende

Demissionair minister van Economische Zaken, Eric Wiebes speelde een belangrijke rol bij de toeslagenaffaire: hij was in die periode als staatssecretaris van Financiën 3,5 jaar lang verantwoordelijk voor de Belastingdienst. En hij vond het nog leuk ook.

“Ik vind de Belastingdienst helemaal niet ellendig. Ik ben er eigenlijk dol op”, zei Wiebes in 2017 tegen de NOS, toen hij een nieuwe ministerspost kreeg. “Ik ben altijd verdrietig over wat ik achterlaat.”

Bijna niet te geloven, aangezien de fiscus toen ook al een hoofdpijndossier was. Er waren voortdurend problemen over de lange wachttijden bij de Belastingtelefoon en de veel te royale vertrekregeling bijvoorbeeld. Ze vielen in het niet bij wat Wiebes compleet over het hoofd zag: de dienst stortte willens en wetens duizenden mensen ten onrechte in de armoede.

Daar zegt hij nu over: “Ik loop hier al heel lang mee rond. Het verlaat mij niet meer. Ik heb lang nagedacht wat ik beter had kunnen doen. Ik heb niet kunnen ontdekken wat ik redelijkerwijs had kunnen weten of doen om dit te voorkomen. Dat maakt het alleen nog maar verdrietiger.”

Er waren veel losse stukjes, maar niemand overzag de hele puzzel, zei Wiebes nog. Die hele puzzel had juist hij als hoogste verantwoordelijke moeten zien.