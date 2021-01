Armin Laschet is de belangrijkste kandidaat om Angela Merkel op te volgen als partijleider van de CDU in Duitsland. Laschet (59) presenteerde zich als een kandidaat die Merkels beleid wil voortzetten. De nieuwe partijleider wordt hoogstwaarschijnlijk ook de lijsttrekker van de partij bij de verkiezingen in september.

De belangrijkste tegenstander van Laschet was Friedrich Merz, een tegenstander van Merkel