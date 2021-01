Rutte over de avondklok-opstanden: ‘Dit zijn criminelen’

Premier Rutte heeft maandagochtend gereageerd op de onlusten in Nederland van de afgelopen dagen

“Het is ontoelaatbaar. Je vraagt je af: wat bezielt die mensen. Het is crimineel gedrag en zo zullen we het ook behandelen. Alle camerabeelden zijn er. Wie dacht dat hij is weggekomen: we zullen ze een poepje laten ruiken.

Bijna iedereen in Nederland steunt het beleid. Die rellen hebben niets te maken met vrijheid.

Ik ben onder de indruk van de politie. We zijn aan het analyseren waar het vandaag komt. We gaan de avondklok niet heroverwegen. Heel Nederland keert zich hier tegen. Als het jouw vrienden of kinderen zijn: zorg dat het stopt. Er is ook verantwoordelijkheid voor vrienden en ouders.”