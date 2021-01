Dominees en paters willen voordringen bij vaccins

De belangenorganisatie van de kerken bij de overheid, het CIO, heeft aan minister Ferd Grapperhaus gevraagd of geestelijken voorrang kunnen krijgen bij de vaccinatie tegen het coronavirus. Dat meldt het ND

“Wat we aan de minister hebben gevraagd is om te kijken of het noodzakelijk is dat ook predikanten of geestelijk verzorgers eerder worden gevaccineerd. Daarbij denken we niet aan alle predikanten, maar vooral aan hen die vaak kwetsbare of oudere mensen bezoeken.”

‘Het gaat ons erom dat de mensen bij wie deze predikanten op bezoek gaan niet besmet kunnen raken via de voorganger. Daarbij gaan we uit van de huidige situatie. Zodra alle kwetsbare mensen gevaccineerd zijn, vervalt de noodzaak om predikanten eerder te vaccineren.’

Het ministerie van Volksgezondheid is afhoudend.‘Ouderen en kwetsbaren eerst. Wanneer geestelijk verzorgers in zo’n groep vallen, zijn ze uiteraard eerder aan de beurt.’