Duitsers willen exportverbod Oxfordvaccin: ‘Het gaat niet om EU first, wel om eerlijke verdeling’

AstraZeneca levert in het eerste kwartaal 60 procent minder vaccins aan de EU dan afgesproken. Volgens de Zweeds-Britse farmaceut komt dat door een productievertraging, maar de EU vermoedt dat de vaccins voor meer geld aan andere landen zijn verkocht. Duitsland wil het bedrijf daarom tijdelijk een exportverbod opleggen.

Er zijn in het eerste kwartaal slechts 31 miljoen doses beschikbaar voor de EU-lidstaten in plaats van de afgesproken 80 miljoen. Voor Nederland betekent het dat de levering omlaag gaat van 2,3 miljoen naar 920.000 doses. De Europese Commissie denkt dat AstraZeneca de vaccins voor een hogere prijs heeft verkocht aan andere landen. De farmaceut ontkent dat.

Maandagavond sprak de commissie met de vaccinfabrikant. De toon was hard, schrijft het AD: het bedrijf moet rekening houden met een exportverbod, aldus de Duitse gezondheidsminister Jens Spahn. “Het gaat niet om EU first, maar wel om een eerlijke verdeling van de vaccins.” De Britten zijn boos over de uitspraken van Spahn. Een exportverbod zou voor hen grote gevolgen hebben. De Britse minister Nadhim Zahawi: “Wij gaan er vanuit dat wij precies het aantal doses krijgen waar we recht op hebben.”