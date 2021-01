Arts in Wuhan: Chinese autoriteiten verboden me alarm te slaan over coronavirus

Een arts van het ziekenhuis in Wuhan, dat het zwaarst getroffen werd door de coronapandemie, zegt dat hij en zijn collega’s begin januari vorig jaar al vermoedden dat het virus heel besmettelijk was, maar ze moesten van de Chinese autoriteiten hun mond houden. Pas weken later werd het nieuws wereldkundig gemaakt.

Doofpot

De arts, die zijn verhaal vertelt in een nieuwe BBC-documentaire over het begin van de pandemie, levert daarmee opnieuw bewijs dat Beijing de uitbraak eerst in de doofpot wilde stoppen en gezondheidsmedewerkers min of meer dwong om hun mond te houden.

De arts vertelt dat hij en zijn collega’s ook geen mondkapjes mochten dragen. “Iedereen wist dat het virus van mens op mens overdraagbaar was, daar hoefde je geen arts voor te zijn. Dus waarom dan zeggen dat het niet zo is? Het maakte ons erg in de war en boos.”

Volgens de dokter waren er binnen enkele weken honderden of zelfs duizenden verdachte gevallen, maar er waren geen middelen om dat te bevestigen of manieren om er melding van te maken. Op dat moment waren er officieel slechts 41 mensen met Covid-19 in Wuhan.

Schending internationale regels

Eerdere rapporten onthulden al dat de Chinese autoriteiten zeker zes dagen op de hoogte waren van een waarschijnlijke epidemie, terwijl ze naar buiten toe bleven volhouden dat het risico klein was. Pas op 20 januari maakten ze melding van eventuele mens-op-menstransmissie. Ook bleven de gen-sequenties lang geheim tot professor Zhang Yongzhen ze, tegen strikte orders in, online plaatste.

Volgens professor Laurence Gostin, directeur van een gezondheidsrechtcentrum van Georgetown University dat samenwerkt met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), is het een schending van de internationale gezondheidsregels om het bestaan van het virus te verzwijgen, zoals China deed. “Het land heeft de plicht om de vragen van de WHO eerlijk, volledig en transparant te beantwoorden en ik denk niet dat dat is gebeurd,” zegt Gostin.

Kritiek op WHO

De BBC-documentaire bekritiseert ook de reactie van de WHO, die bleef volhouden dat China gelijk had over de overdraagbaarheid van het virus, terwijl experts daar intern anders over dachten, blijkt uit gelekte geluidsfragmenten van vergaderingen.

“Het is niet genoeg om te zeggen dat er geen bewijs is voor mens-op-menstransmissie. We moeten de data zien. We moeten in staat zijn om zelf de geografische verspreiding vast te stellen, de tijdlijn, dat allemaal,” zegt hoofd noodsituaties bij de WHO, Michael Ryan, in het audiofragment van begin januari. De volgende dag prees de WHO opnieuw de reactie en aanpak van China.