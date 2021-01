AstraZeneca en EU op ramkoers: “Niets mysterieus aan vertraagde levering vaccin”

De EU ligt in de clinch met AstraZeneca over de vertraagde levering van de coronavaccins. Vandaag is er opnieuw overleg over.

AstraZeneca levert in het eerste kwartaal 60 procent minder doses aan de EU dan afgesproken. Het farmabedrijf zegt een verbintenis over aantallen ook helemaal niet te zijn aangegaan. In het contract zou niet hebben gestaan dat de levering van een bepaalde hoeveelheid is verplicht.

De Zweeds-Britse farmaceut ontkent ten stelligste de middelen voor een hogere prijs te hebben doorverkocht. Het bedrijf zegt zich te houden aan de afspraak dat er tijdens de pandemie geen winst wordt gemaakt op de vaccins.

Volgens Eurocommissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides kon AstraZeneca de afgelopen dagen echter onvoldoende verklaren waarom de vaccins dán niet geleverd konden worden.

CEO Pascal Soriot haalt ondertussen hard uit naar de EU. “Dit is geen verbintenis die we met Europa zijn aangegaan”, klonk het in Italiaanse krant La Repubblica. “We hebben gezegd: we zullen ons best doen, maar zonder garantie op succes.”

Soriot wist ook te vertellen dat de EU drie maanden later pas een contract tekende met AstraZeneca dan het Verenigd Koninkrijk, maar wel verwacht de vaccins op dezelfde tijd geleverd te krijgen.

“Het contract voorziet in bijkomende productiecapaciteit. Als er zich een probleem zou voordoen in een fabriek in België, kunnen we beroep doen op andere fabrieken in Europa of het VK”, luidt het bij de Commissie.

De tragere leveringen hebben volgens Soriot alles te maken met onderaannemers die het productieproces minder snel dan voorzien onder de knie krijgen. “Daar is niets mysterieus aan.”