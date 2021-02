Thierry Baudet weigerde zijn handen te desinfecteren in TV-studio

Mensen die televisiestudio’s – en alle andere publieke ruimten – betreden moeten hun handen eerst ontsmetten. Als ze dat niet doen, dan zijn ze wat Max-directeur Jan Slagter betreft niet welkom. “Tot dusver heeft één persoon dat geweigerd: een politicus die zou worden geïnterviewd door WNL − de omroep waarmee Max een studio in Hilversum deelt”, is te lezen in de Volkskrant.

Hij wil niet rechtstreeks zeggen om wie het gaat, hoewel er maar twee gek genoeg zijn: Van Haga en Baudet. “Ik zeg alleen dat hij gek is op zakjes lavendel”, aldus Jan.“Hij zei dat hij afgeleid zou raken van de geur van dat desinfectiespul. Hij is uiteindelijk wel binnengekomen, omdat mijn gastvrouw verbouwereerd was door zijn reactie: hij liep gewoon langs haar. Als ik er was geweest, was ik voor hem gaan staan.”