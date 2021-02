President Biden schuift ver op naar links: ‘Meest progressieve agenda in een generatie’

Joe Biden is in de eerste weken van zijn presidentschap extreem voortvarend van start gegaan. De nieuwe president van de VS tekende bijna een recordaantal presidentiële besluiten alleen Roosevelt zette nog meer handtekeningen in zo’n korte periode. Amerikaanse media spreken van de ‘meest progressieve agenda in een generatie’. Daarover schrijft de Volkskrant.

Biden is nog maar twee weken aan de macht en heeft al 28 executive orders ondertekend voor allerlei voornamelijk linkse beleidsmaatregelen: van veel strikter coronabeleid tot eerlijkere huisvesting voor minderheden en van een hoger minimumloon voor ambtenaren tot de verplichte aanschaf van elektrische voertuigen door de federale overheid. Op veel vlakken is hij linkser dan de vorige Democratische president, Barack Obama, merken experts.

Biden heeft ook tal van Trumps besluiten teruggedraaid. Zo stopt hij de bouw van de grensmuur bij Mexico, hief hij de reisbeperkingen voor moslims op en schrapte hij de steun en wapenleveranties aan Saoedi-Arabië, waar behalve Trump ook Obama achter stond. ‘Biden heeft de meest progressieve agenda in een generatie op de rails gezet’, schreef nieuwssite Axios. ‘Biden leunt wel heel ver naar links met deze besluiten’, zei Bret Stephens, een conservatieve columnist van The New York Times.

Maar kritiek is er ook. In een hoofdredactioneel commentaar van The New York Times staat: “Deze besluiten zijn een slecht surrogaat voor echte wetgeving. De tijd is rijp voor de nieuwe president om het Amerikaanse volk te laten zien hoe permanente verandering voor een betere natie eruit kan zien.” Dat weten de Democraten als geen ander. Ze hebben weliswaar zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat in handen, maar de meerderheid is te klein om zonder Republikeinen grote wetten goedgekeurd te krijgen.

Vooralsnog heeft Biden het Amerikaanse volk achter zich staan. Ongeveer 60 procent van de kiezers vindt dat de nieuwe president het goed doet, blijkt uit een peiling van afgelopen week, zelfs nu zijn plannen nog linkser zijn dan gedacht. Ook in de VS zijn de tijden veranderd. Inmiddels wil twee derde van de Amerikanen dat de federale overheid het klimaatprobleem aanpakt en zeven op de tien is het eens met het enorme coronasteunpakket van 1900 miljard dollar dat de Democraten voorstellen.