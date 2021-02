Is de WHO gezwicht voor China? Marion Koopmans geeft uitleg

De WHO-missie, die in China onderzoek deed naar de ontstaansgeschiedenis van het coronavirus, kreeg veel kritiek, onder meer omdat ze de suggestie dat het virus niet uit China komt serieus gaan onderzoeken. Hebben de experts zich in slaap laten wiegen door Beijing? De Volkskrant sprak met Marion Koopmans, de Nederlandse topviroloog, die er bij was.

Belangrijkste inzicht dat de missie volgens haar heeft opgeleverd: “Toch die beginperiode. Het moment waarvan we dachten: het is bij die markt begonnen, dat blijkt een stuk complexer te liggen. Ik ben inmiddels wel overtuigd dat er vóór december niet echt veel circulatie van het virus was, in elk geval niet in Wuhan. Op het moment dat we de eerste gevallen kunnen herleiden (half december, red.), was er al circulatie in de stad.”

Ontsnapt uit lab

De experts besloten dat nader onderzoek naar de theorie dat het virus uit een lab is ontsnapt, niet nodig is. “We hebben vrij uitgebreid gekeken bij de verschillende laboratoria die daar zijn. Vooral het Wuhan Institute of Virology heeft echt enorme aantallen vleermuismonsters getest en proberen te kweken. Toch hebben ze maar drie virus-isolaten (gekweekte cellen met actief virus erin, red.). Dat geeft wel aan dat het ongelooflijk lastig is om die vleermuisvirussen op te kweken in menselijke cellen. En wát er is opgekweekt, is niet nauw verwant aan sars-cov-2.”

Politiek

Het Chinese RIVM suggereert dat het virus helemaal niet uit China komt. Dat wil Marion Koopmans niet uitsluiten. “Er is wel wat literatuur die suggereert dat het virus begin december en zelfs in november al rondging in Italië. Tja, daarvan zou ik zeggen: uitzoeken! Misschien is het wel verklaarbaar. Misschien is het prutonderzoek. Geen idee, maar laten we er achteraan gaan. Wat is dit? Wat speelt hier? Dat zoiets vervolgens politiek wordt gebruikt, daar kan ik ook niks aan doen. Maar om nu te zeggen: ik ga er niet naar kijken, want de politiek roept zus en zo – dan ben je ook een beetje raar bezig.”