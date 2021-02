Deze politieke partijen waren het vaakst in de Tweede Kamer aanwezig

Je zou kunnen zeggen dat de mate waarin Tweede Kamerleden aanwezig zijn bij vergaderingen iets zegt over hoe serieus ze hun taak nemen als volksvertegenwoordiger. Zo bezien kunnen we best tevreden zijn: gemiddeld was bij een plenaire vergadering 91 procent van de Kamerleden aanwezig.

Dat staat gelijk aan 136 van de 150 Kamerleden, zo becijferde RTL Nieuws. Bijna alle parlementariërs waren 80 procent van de tijd aanwezig en twee derde haalde de 90 procent.

Fanatiekste jongetje van de klas is het CDA met een aanwezigheid van 95,1 procent, op de voet gevolgd door de ChristenUnie, waarvan 94,8 procent van de fractie bij de vergaderingen zat. De nummer 3 is opvallend: dat is de VVD met 92,1 procent. De PvdA komt op eenzelfde percentage uit.

De partij die er het meest de kantjes van afliep is, weinig verrassend, Forum voor Democratie, dat blijft steken op 79,1 procent. Ook de PVV van Geert Wilders is met een aanwezigheid van 84,1 procent geen hoogvlieger.

Wel is het zo dat bij kleine fracties de afwezigheid van één persoon, door bijvoorbeeld een burn-out, meteen zwaarder weegt.