Lilianne Ploumen: ‘De VVD naar links opgeschoven? Het is gewoon een rechtse partij’

Lilianne Ploumen weet wat ze wil. En wat de PvdA wil: een eerlijkere inkomensverdeling. Met die boodschap gaat de kersverse lijsttrekker het land in om kiezers te overtuigen. Maar wat de uitslag ook wordt, ze wil niet als enige linkse partij het kabinet in. “Je hebt massa nodig om Rutte naar links te duwen,” zegt ze in het AD.

Aandeelhouders

Ploumen wil dat Nederland weer een soort vereniging wordt, waarmee ze bedoelt dat je samen een doel hebt. “Je doet het niet voor jezelf, maar voor elkaar. Daar wordt iedereen beter van. Zo zou het ook met het land moeten. We zijn ver van dat ideaal afgedreven. Als je ziet dat bedrijven bijvoorbeeld wel dividend uitkeren aan hun aandeelhouders, maar hun personeel geen loonsverhoging gunnen. Iedereen moet bijdragen. Ik vind dat we van bedrijven méér mogen verwachten. Zij profiteren van ons land, dan moeten ze er ook aan bijdragen. Hetzelfde geldt voor mensen met veel vastgoed die flink verdienen aan hoge huren, terwijl er te weinig betaalbare woningen zijn.’’

Linkse partijen

Om dat te bereiken moeten de belastingen voor bedrijven en topinkomens omhoog, net als het minimumloon en de zorg- en onderwijssalarissen. Maar de PvdA gaat het niet nog een keer alleen in een kabinet opnemen tegen rechtse partijen. “Weet u, het is echt aan de kiezer nu. Maar niet voor niets hebben we gezegd dat we niet meer in ons eentje als linkse partij in een kabinet stappen. Het moet samen met GroenLinks of SP. Je hebt massa nodig om Rutte naar links te drukken. Dat is een les die we hebben geleerd.’’

Dat Rutte plots vlak voor de verkiezingen doet alsof de VVD ook best links is, daar reageert Ploumen scherp op. “Het is een vrij land hoor, jullie mogen zeggen dat Rutte naar links is opgeschoven. Maar lees toch dat programma en laten we het beestje bij de naam noemen: de VVD is gewoon een rechtse partij.’’