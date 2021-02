Hoekstra schaatste niet ‘spontaan een rondje’, het was zorgvuldig gepland campagnemoment

Kennelijk was er niemand in het campagneteam van Wopke Hoekstra, die inzag dat een rondje schaatsen op een ijsbaan, die voor iedereen gesloten is, niet goed zou vallen. Sterker nog: het leek Hoekstra en zijn team een leuk campagnemoment.

Want volgens enkele CDA’ers met wie het AD sprak, stond het bezoek aan Thialf ‘al enige weken gepland’. En niet alleen als werkbezoek. Het stond in de agenda als ‘een werkbezoek in het kader van de campagne’ als onderdeel van de ‘tour door het noorden’.

Dinsdag vroeg gedeputeerde Sander de Rouwe schaatser Sven Kramer al of hij Hoekstra wilde ontvangen. Volgens de CDA’er was de ‘insteek’ dat het ‘ijs even aangeraakt’ zou worden. “Niet om recreatief te schaatsen, we hebben dat wel afgewogen, dat is nu uit den boze. Sven en Wopke zouden even afgezonderd van iedereen het ijs opgaan.”

Wopke Hoekstra verscheen dus volledig in schaatspak op noren op het ijs. Dat terwijl Thialf al maanden potdicht zit en alleen toegankelijk is voor profschaatsers die in een bubbel zitten. Sommigen hebben hun familie al twee maanden niet gezien. Maar voor de minister wordt een uitzondering gemaakt.

Wopke Hoekstra is nu al de derde CDA’er die meent dat de coronaregels niet voor hem gelden. Eerder al kon Ferd Grapperhaus de verleiding niet weerstaan om zijn schoonmoeder te knuffelen op zijn bruiloft en vond Ank Bijleveld dat ze niet zonder kerk kon op kerstavond.