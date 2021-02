Het Amerikaanse hooggerechtshof heeft een laatste poging van Donald Trump afgewezen om zijn belastingpapieren af te staan aan de Openbaar aanklager in New York. Trump slaagt er al negen jaar in om te voorkomen dat Justitie er achter komt wat hij in die belastingaanslagen verbergt.

Er zou van alles aan het licht kunnen komen, variërend van belastingfraude tot de identiteit van de banken en instellingen die de afgelopen jaren zijn concern met leningen op de been hebben gehouden.