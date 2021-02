Boris Johnson: over vier maanden kan alles weer normaal zijn

De veel bespotte Engelse regering van Boris Johnson slaagde er in als eerste te beginnen met vaccineren. Nu al beginnen de eerste effecten zichtbaar te worden.

Een op de drie Engelsen is inmiddels minstens één keer gevaccineerd. Dit weekeind beloofde de regering dat alle volwassenen eind juli aan de beurt zijn geweest, een aanscherping van een eerdere doelstelling van september.

Daarom heeft Johnson het aangedurfd een plan te openbaren, waardoor Engeland over 4 maanden weer min of meer terug is bij normaal.

Op korte termijn blijven veel beperkende maatregelen gehandhaafd. Johnson wil de geboekte winst niet te snel uit handen geven. Maar in Engeland is het einde van de tunnel echt in zicht.

Het Verenigd Koninkrijk had zeer zwaar te lijden tijdens de huidige golf van de pandemie, waarin de ‘Britse’ coronamutatie zich razendsnel over het land verspreidde. Het dodental van 120.000 behoort tot de hoogste ter wereld. Maar dankzij de lockdown is het aantal nieuwe besmettingen sterk gedaald.