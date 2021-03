Deze partijen hebben de meeste zwevende kiezers

Geen achterban zo loyaal als die van de SGP, zou je denken. Maar er is één partij of beter gezegd partijleider die nog trouwere kiezers heeft: de PVV van Geert Wilders. Verder weet premier Rutte ook bijna alle VVD-kiezers van vier jaar geleden weer over de streep te trekken. Wie nog wel even flink aan de bak moeten de komende weken? Bij 50Plus en de SP zitten de meeste twijfelaars.

Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit en Kieskompas. Forum voor Democratie kent de meeste weglopers: die partij lijkt volledig leeg te lopen. Ongeveer 45 procent van de kiezers van 2017 zegt op een andere partij te gaan stemmen, nog eens een klein 20 procent twijfelt.

De onderzoekers benoemen drie ‘electorale slagvelden‘: die tussen de PVV en FvD, bestaande uit voornamelijk laagopgeleide mannen. Ook de VVD en het CDA strijden om de gunst van de kiezer. Deze kiezers zijn iets ouder, iets vaker man en redelijk hoogopgeleid. Ze vinden vooral economie, veiligheid en vrijheid belangrijk. Tenslotte zijn er ook veel kiezers die twijfelen tussen PvdA en GroenLinks. Dit zijn voornamelijk jonge, hoogopgeleide vrouwen, die thema’s als sociale zekerheid, onderwijs, Europa, klimaat en cultuur belangrijk vinden.

Onderzoeksleider en bedenker van Kieskompas, André Krouwel: “Het is eigenlijk absurd dat de rechtse politici zoveel in de media zijn, want op rechts zijn kiezers al veel meer geland dan op links. De twijfel bij linkse kiezers komt vooral doordat ze wel zien dat links geen meerderheid kan halen. Daarom kijken ze wie een volgend kabinet iets links kan kleuren en dan maakt de PvdA meer kans dan GroenLinks. De komende weken zijn dus vooral cruciaal voor Lilianne Ploumen, om te bewijzen dat ze kans maakt om deel uit te maken van een nieuw kabinet.”

In totaal gaat maar 54 procent van de kiezers zeker op dezelfde partij stemmen als vorige keer, 23 procent stapt over en 20 procent twijfelt nog.