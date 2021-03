Cees van der Staaij: godsdienstvrijheid niet voor islam

Godsdiensten moeten volledige vrijheid hebben, behalve als het andere godsdiensten betreft dan de zijne. Dat blijkt de opvatting van SGP-leider Cees van der Staaij. Vorige week raakte de eeuwige fractieleider van de partij al in de knoop bij Nieuwsuur, waar hem gevraagd werd wat de oproep tot “weren en uitroeien van afgoderij en valse godsdienst” in het programma van de SGP betekent. Cees zei dat hij daar achter stond, ‘al hoefde de katholieken zich geen zorgen te maken’.

Moslims dus blijkbaar wel.

Vandaag deed hij nog een schepje bovenop zijn moslim-afkeer.

Zijn kerkklokken mogen blijven luiden, maar aan de gebedsoproepen van dient een beperking te komen. “Want let op het steeds toenemende aantal gebedsoproepen in een andere taal.” Volgens Van der Staaij zijn kerkklokken een meer neutraal Nederlands gebruik.

De SGP heeft in haar beginselprogramma een standpunt over het "weren en uitroeien van afgoderij en valse godsdienst”. Wat is een valse godsdienst en wat vindt een katholieke stemmer ervan? #Nieuwsuur pic.twitter.com/0RGZRFjLWS