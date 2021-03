Nederland betaalt dubbel voor coronatests: kost miljoenen

De Nederlandse overheid heeft afgesproken om een verplicht aantal coronatests te laten analyseren bij de megalabs. Die aantallen worden niet gehaald, onder meer omdat bijna de helft van de tests wordt doorgestuurd naar de kleine ziekenhuislabs. Zo wordt er dus dubbel betaald en dat kost miljoenen, schrijft de Volkskrant.

Hoe het zit: de overheid heeft contracten afgesloten met acht megalabs waarin staat dat voor tot 30 procent van de tests hoe dan ook betaald moet worden, of ze nu worden afgenomen of niet. Die contracten dateren uit de tijd dat de ziekenhuislabs de grote aantallen tests totaal niet aan konden. Met die kleine Nederlandse labs zijn geen contracten afgesloten en wordt per test afgerekend.

Het zou dus logisch zijn om eerst de testcapaciteit die je verplicht bent af te nemen, te benutten. Voor de overgebleven tests kun je dan de kleine laboratoria gebruiken. Maar zo gaat het niet. De acht labs krijgen 55 procent van alle tests, de 56 kleine labs de overige 45 procent.

Er worden zo’n 45.000 tests per dag afgenomen, veel minder dan gedacht. Dat betekent dus dat die verplichte afnamegrens meestal niet wordt gehaald. Zo analyseerde het megalab in Utrecht tot vorige week zo’n 2000 tests per dag, terwijl het betaald krijgt voor 10.000 tests.

Tegelijkertijd gingen er ook nog eens 2000 tests naar het laboratorium van het UMCUtrecht. Die kosten 65 euro per stuk, terwijl ze bij het megalab gratis konden worden geanalyseerd, er was immers al vooruit betaald. Alleen al in Utrecht kost dat 1 miljoen euro per week.

Volgens betrokkenen is het ‘pure geldverspilling’ en zijn de belangen groot: er valt veel geld te verdienen met de coronatests.