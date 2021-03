SGP wil kinderprogramma met bloot verbieden

De SGP vindt het nieuwe NPO-kinderprogramma Gewoon. Bloot, waarin blote volwassenen te zien zijn, veel te ver gaan. De partij wil dat het kabinet voorkomt dat het programma straks op televisie is.

Het programma is wat de titel zegt: het laat zien dat bloot gewoon is. De makers van het programma hopen dat kinderen door het programma onder meer leren dat er niet één ideaalbeeld is van het menselijk lichaam, zodat ze een positiever zelfbeeld krijgen. En dat ze niet in paniek raken van bloot, zoals de mannenbroeders van Cees van der Staaij.

Volgens de SGP-voorman vinden kinderen het ongemakkelijk om naar blote mensen te kijken. “Dat is niet voor niks”, zegt hij. “Die beschermende drempel die er van nature is, moet je niet slopen.” Hij noemt het programma “volstrekt overbodig”.