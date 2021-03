‘Biden bereidt cyberaanvallen voor op Rusland en China’

Binnen drie weken zou de Amerikaanse overheid starten met ‘geheime cyberaanvallen’ op Russische netwerken. Ook China zou worden aangepakt, schrijft The New York Times. Het gaat om digitale vergeldingsacties na eerdere cyberattacks.

In december meldde de Amerikaanse overheid dat Russische hackers kwetsbaarheden in de systemen van het bedrijf SolarWinds hebben gebruikt om binnen te komen in computersystemen van de overheid.

Ook vanuit China zouden er cyberaanvallen hebben plaatsgevonden, onder meer via leks in de e-mailservers van Microsoft Exchange. Honderdduizenden Amerikaanse bedrijven zouden zijn getroffen.

Zowel op de Chinese als de Russische aanvallen komt binnenkort een digitale reactie. Ook zouden er economische sancties volgen. Een taskforce van onder meer de FBI treft nu voorbereidingen.