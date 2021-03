Zo vlak voor de verkiezingen: in welke landen zitten de meeste vrouwen in het parlement

Vrouwelijke lijsttrekkers hebben we momenteel vrij veel, maar hoe zit het met de parlementsleden? In zowel Eerste als Tweede Kamer zijn de vrouwen flink in de minderheid. Internationaal gezien scoren we daarmee slecht.

Van de Tweede Kamerleden waren er op 1 januari van dit jaar 49 vrouw van de 149 die toen in de Kamer zaten, 31 procent dus. Kijken we naar de huidige peilingen dan zouden er na de verkiezingen 58 vrouwen op het pluche plaats mogen nemen. Alleen bij GroenLinks (7 op 12), de PvdA (7 op 12) en Partij voor de Dieren (3 op 5) hebben vrouwen de overhand.

Gek genoeg, scoort D66, die het vrouw zijn van Kaag zo ongeveer tot belangrijkste campagnepunt heeft verheven, bijzonder slecht: maar 5 van de 14 virtuele zetels worden bezet door vrouwen.

Internationaal

Het totaal van ongeveer een derde vrouwen in de Tweede Kamer brengt ons internationaal gezien om een schamele 41ste plaats. We laten landen als Zweden en Nieuw-Zeeland, maar ook België, Spanje en zelfs Italië ruimschoots voorgaan. De VS scoort daarentegen weer veel slechter en staat 67ste met 27,3 procent vrouwen in het parlement. Opvallend: Duitsland, Canada en Australië hebben ook minder vrouwen in de volksvertegenwoordiging dan Nederland.

Aan kop gaat Rwanda, waar meer dan 60 procent vrouw is. De reden is treurig: sinds de genocide van 1994 bestaat de bevolking voor 60 tot 70 procent uit vrouwen. Na Rwanda staan Cuba en de Verenigde Arabische Emiraten boven aan de lijst van de Inter Parliamentary Union data.