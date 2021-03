‘Een derde golf van Covid in de herfst is onvermijdelijk’

Twee Engelse deskundigen zijn ervan overtuigd dat er in het najaar/late zomer een derde golf van besmettingen zal komen, hoewel de meerderheid van de Engelsen dan is gevaccineerd.

Sir Ian Diamond, hoofd van het Engelse CBS, zei dat het virus zal opleven. Diamond was het met Chris Whitty, de Van Dissel van Engeland, eens dat een nieuwe golf in de herfst “onvermijdelijk” was. Whitty waarschuwde dat Groot-Brittannië opnieuw een golf van gevallen zal meemaken, mogelijk in de nazomer of in de herfst en winter.

Diamond zegt dat hij “er zeer zeker van was” dat het vaccin bescherming begon te bieden. “We moeten