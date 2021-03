Waar heeft de Engelse koningin haar rijkdom vandaan?

Geld speelt zeker een rol bij de ruzie tussen Harry en zijn familie. Hij kwam in Het Interview bij herhaling terug op de beveiliging die niet langer wordt betaald door de koninklijke familie, bijgenaamd The Firm. Terwijl daar aan geld geen gebrek is. Duizend jaar koningschap heeft wel het een en ander opgeleverd

De Economist vat de welvaart samen. Vorig jaar werd het privévermogen van de koningin geschat op £ 350 miljoen (450 miljoen euro) maar het totale vermogen van de koninklijke familie is dat vele malen hoger en loopt in de miljarden.

Als staatshoofd is de monarch technisch eigenaar van het Crown Estate, een verzameling grond en bezittingen waaronder de Ascot-renbaan, een groot deel van het centrum van Londen en veel historische gebouwen.

Maar de Crown Estate wordt onafhankelijk beheerd en de winst – £ 345 miljoen vorig jaar – gaat naar de schatkist. The Firm krijgt daaruit een jaarlijks bedrag. Vorig jaar was dat bijna 100 miljoen

Daarnaast heeft The Firm veel bezittingen van de hertogdommen Lancaster en Cornwall. Waarde: anderhalf miljard. Een deel van de jaarlijkse opbrengsten wordt geïnvesteerd in vage fondsen op de Kaaiman eilanden.

Opmerkelijk: de Queen betaalt belastingen