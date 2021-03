Oud-links kleiner dan ooit: er is nog maar één oplossing

Op zijn hoogtepunt (1977) had de PvdA onder Den Uyl zes keer zoveel zetels als nu: 54. En ook GroenLinks en SP zijn ver weggezakt. Bij elkaar is links goed voor rond de 25 zetels. (Daar kan de komende uren een zetel bijkomen of af gaan)

De boodschap van de kiezer: linkse thema’s zoals een hoger minimumloon, een sterkere overheid en geld voor zorg en onderwijs zijn populair, maar linkse politici een stuk minder. Het linkse blok lijkt daarmee geen rol van betekenis te kunnen spelen bij de vorming van een nieuwe coalitie.

Al tientallen jaren gaan er stemmen op om tot een fusie van de drie te komen. Dat is er nooit van gekomen, vooral door de hoogmoed van de PvdA die altijd dacht dat de inzinking tijdelijk was.

Vele jaren stond de PvdA soms weer op uit de neergang, zoals in 2012, toen Samsom bijna even groot werd als Rutte. Maar nooit kwam links ook maar bij benadering tot de omvang die de PvdA vroeger had.

Het ligt voor de hand dat de fusie-optie de komende maanden weer in beeld komt. Dat kan alleen een kans hebben als geen van de partijen in de regering komt. Dus de kans op een fusie wordt al de komende weken bepaaald