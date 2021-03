Hoe is er gestemd in de grote steden?

GroenLinks weet traditioneel de grote studentensteden voor zich te winnen, maar niet dit jaar. D66, plots erg groen geworden, heeft heel veel stemmen weggekaapt. Een kort overzicht volgens de laatste exitpolls:

Amsterdam

In de hoofdstad is D66 nu twee keer zo groot als GroenLinks: 22,8 procent versus 10,3 procent. Bij de vorige verkiezingen was de partij van Klaver nog groter dan D66, maar die zakt weg naar 10,3 procent. Tweede partij is de VVD. De PvdA komt op 4 met 7,6 procent, op de voet gevolgd door de Partij voor de Dieren.

Utrecht

In Utrecht was D66 al de grootste, maar de overmacht is met 25,4 procent nog groter geworden. De tweede partij, de VVD, haalde nog geen 15 procent van de stemmen. Slechts 12,8 procent van de Utrechters stemde op GroenLinks. De PvdA kreeg evenveel stemmen als DENK en Partij voor de Dieren. Volt is er verrassend genoeg de vierde partij.

Den Haag

In regeringsstad Den Haag blijft de VVD de grootste, D66 wint er niet zo veel, de PVV verliest flink, GroenLinks halveert bijna en DENK is de vierde partij na VVD, D66 en PVV.

Groningen

Ook het ooit zo rood-groene Groningen is voor de bijl gegaan: D66 is de grootste met bijna 23 procent van de stemmen (3,6 procent meer dan vier jaar geleden), gevolgd door de VVD met 13,6 procent en dan GroenLinks met 10,5 procent van de stemmen. De PvdA blijft steken op 8,3 procent.

Maastricht

In Maastricht heeft de VVD zijn koppositie verder uitgebouwd met een winst van bijna 2 procent komt de partij uit op 17,6 procent van de stemmen. Daar vlak onder volgt D66 met 16,9 procent en de PVV met 15,5 procent. Alleen in Maastricht was er een Ploumen-effect: in de thuisstad van de PvdA-lijsttrekker verdubbelde het aantal stemmen bijna van 5,3 naar 9,7 procent.

Eindhoven

In Eindhoven is de VVD de grootste, gevolgd door D66, beiden goed voor een kleine 20 procent van de stemmen. Daarna komt de PVV met 9,6 procent. Opvallende stijger in de Brabantse tech-stad is Volt, die in een keer 4,7 procent van de stemmen krijgt, evenveel als Forum voor Democratie overigens.

Nijmegen

In het van oudsher socialistische en progressieve Nijmegen was GroenLinks vier jaar geleden nog de grootste, maar D66 en zelfs de VVD zijn Klaver voorbij gestreefd. Kaag pakte 23,2 procent van de stemmen, Rutte 14,2 procent. GroenLinks 13,3 en PVV 7,6 procent.

Tilburg

In Tilburg groeit de VVD, als grootste partij, nog een procentje naar 21,5 procent. D66 komt op 18, PVV is de derde met 10,3 procent. De SP en GroenLinks krimpen flink, maar blijven respectievelijk de vierde en vijfde partij in de Brabantse studentenstad.

