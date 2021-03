Waar is Baudet? Hier is Baudet

Thierry Baudet was gisteravond ‘te moe’ om zijn kiezers voor de camera te bedanken voor de miraculeuze verkiezingsoverwinning van Forum voor Democratie. Waar hij was, wist niemand. #Waarisbaudet bood vanmorgen uitsluitsel: Baudet was niet moe, maar te druk met feesten, zo blijkt uit beelden die vanochtend op Twitter verschenen. Uiteraard was het een heel erg níét coronaproof feestje.

Mensen, met name links, maak je maar geen zorgen over Thierry, prima feestje#waarisbaudet pic.twitter.com/Lo80CvjXqg — Nomen Nescio (@sLinkseTranen) March 18, 2021