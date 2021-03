“Ik denk dat Rutte nog acht jaar doorgaat”

Oud-minister en oud-verkenner en informateur Henk Kamp denkt dat het heel goed mogelijk is dat Mark Rutte niet 4, maar 8 jaar doorgaat. Tegen Met het oog op morgen: “Het is een heel bijzondere vogel. Hoe moeilijk en hoe ingewikkeld het ook is, hij blijft altijd communicatief en optimistisch. Als ik zou moeten inschatten of hij nog vier of acht jaar doorgaat, zet ik een fles wijn op acht jaar”, is de verwachting van de oud-bewindsman.



Kamp denkt dat het niet onwaarschijnlijk is dat de twee verkenners, Jorritsma en Ollongren, door gaan als informateurs. “Als je begint als verkenner en je ziet een weg om tot een kabinet te komen, en je kunt het dan vervolgens zelf invullen en afmaken, zit je in een flow. Dan kan het redelijk snel gaan”, zei hij op de radio.

De ex-minister noemde als “voorstelbare mogelijkheid” voor een nieuw kabinet verlenging van de huidige coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. “Het is opmerkelijk dat vier partijen vier jaar lang regeren en dat ze dan bij verkiezingen per saldo een paar zetels winnen”, vindt Kamp.

Als tweede denkbare optie noemde hij dat VVD, D66 en CDA gaan kijken naar mogelijkheden voor een kabinet met PvdA en GroenLinks.