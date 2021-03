Waarom er mogelijk toch versoepelingen komen

Iedere dag maken we ons druk om de dagelijkse publicatie van het aantal nieuwe besmettingen. Want: als er nu meer besmettingen zijn komen er de komende weken meer opnames in het ziekenhuis en nog weer wat later op de IC.

Maar dat verband is aan het veranderen, zegt ook het RIVM. Meer besmettingen is niet meer per se meer ziekenhuis opnames.

Allereerst omdat er meer jongeren worden besmet. De meeste van hen worden hooguit ziek – ook dat hoeft niet – maar ze belanden zeer zelden op de IC.

Daarnaast sturen huisartsen minder (oude) patiënten door naar het ziekenhuis. Van Dissel: “Dat past in het streven om meer patiënten langer thuis te behandelen, ook met zuurstof en medicatie. Dat beïnvloedt allemaal de belasting van de ziekenhuiszorg.”

Over die dingen zal het in het Catshuis gaan als het demissionaire kabinet dit weekeind besluit over al of niet versoepelen van de maatregelen.

Het is goed mogelijk dat ondanks de stijgende besmettingen wordt besloten de avondklok te stoppen, of te veranderen in een nachtklok (van 24.00 uur tot 05.00 uur) en de studenten meer ruimte tot studie te geven. De terassen blijven nog dicht