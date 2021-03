Video: Amerika maakt zich zorgen over de struikelpartij van Joe Biden

Joe Biden is 78. Hij probeert uit alle macht er jong uit te zien, bijvoorbeeld door steeds maar stukjes te hollen als er camera’s in de buurt zijn. Maar aan de wijze waarop hij met kleine stapjes loopt is te zien dat de rollator nadert.

Sinds gisteren is dat een nationaal gespreksonderwerp. Biden probeerde met ferme pas de trap van Air Force One op te trippelen.

Hij viel.

Hij probeerde snel op te staan en door te huppelen.

Hij viel weer.

Hij stond weer op.

Hij viel weer.

Ook de ouderdom van Joe Biden komt met gebreken. Sinds gisteren is de vraag actueler of hij het vier jaar volhoudt in een loodzware baan. Hij is sinds zijn aantreden bij een grote meerderheid van de Amerikanen behoorlijk populair. Die hopen dat de valpartij geen aankondiging van meer is.