Rutte is uiterst vaag over de komende weken

Voor de verkiezingen kondigde het kabinet een vrolijke toekomst aan, met volle vrolijke terrassen en studenten die live onderwijs krijgen.

Maar twee weken is het allemaal anders. Geen terrassen, geen hoger onderwijs, geen buitenlandse lentevakanties, alleen de avondklok wordt een uurtje korter. De maatregelen worden verlengd tot 22 april.

“De mooiere tijden breken weer aan als er voldoende is gevaccineerd. We kondigen aan dat er versoepeld kon worden als de cijfers goed zouden zijn. Het R getal zit duidelijk boven de 1. En dus zitten versoepelingen er niet in.”

Dat klinkt nog helder. Maar dan voegt Rutte toe dat de maatregelen de komende 3 weken strenger en soepeler kunnen worden.

“Als over een week blijkt dat de cijfers meevallen, zullen we nieuwe aarzelen besluiten over terrassen, winkels en hoger onderwijs naar voren te halen.“

Er komen wel extra steunpakketten, waarbij mogelijk ook belastingschulden deels worden geschrapt.

Hugo de Jonge: “We zien bij de oudste groep het aantal zieken en doden dalen door de vaccinaties. Vaccineren gaat steeds sneller. De komende maand zullen we 1 miljoen mensen vaccineren.

Half april hebben we 4 miljoen mensen gevaccineerd. Half mei hebben alle 60-plussers een prik gehad. Begin julli kan iedereen die dat wil een prik hebben gekregen.” Dan wordt alles een stuk beter

“Half april kan met behulp van testen het hoger onderwijs deels open.”

“We gaan vanaf mei toegangstesten invoeren voor evenementen en sportwedstrijden”.