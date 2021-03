Rutte zegt dat de kerk in Urk heel egoïstisch is

Premier Rutte was weinig subtiel over de Sionkerk in Urk. Daar meent men dat Gods lof voorrang heeft boven het bestrijden van een pandemie. Zondag zullen er 500 mensen bijeenkomen, zonder mondkapjes, zonder afstand.

“Ik ben daar erg van geschrokken. Ik denk dat het heel christelijk is te denken over je naasten en dat het heel egoïstisch is je daarvan niets aan te trekken”

,,Het is niet dat we het op Urk beter weten, of dat we niet luisteren naar de overheid. We willen gehoorzaam zijn aan de overheid, maar wel in samenhang met Gods geboden”, zegt ouderling en voorlichter H. Snoek.

De Sionkerk op Urk heeft plek voor een kleine vijfhonderd mensen. Sinds zondag is het beleid veranderd en kan iedereen die geen gezondheidsklachten heeft weer komen. Mondkapjes worden niet voorgeschreven. De anderhalve meter afstand ook niet