Wat Rusland niet vertelt over het Spoetnik-vaccin

Moskou spreekt van een vaccin voor de hele wereld. Het Spoetnik V-vaccin wordt verkocht aan landen in Afrika, Latijns-Amerika en zelfs Europa. In Rusland zelf zijn er echter nog niet veel mensen gevaccineerd.

Dat komt onder meer door productieproblemen. Rusland heeft de productie al uitbesteed aan een bedrijf in Zuid-Korea en gaat ook vier fabrikanten in India inschakelen. Hoeveel doses er precies worden geïmporteerd wordt geheimgehouden, maar er is dus geen sprake van dat Rusland de grote exporteur is naar landen, die tekorten hebben.

De vaccinatie in eigen land gaat heel traag. Slechts 4,4 procent van de Russen heeft een eerste prik gehad, tegenover ruim 10 procent in de EU en 26 procent in de VS. Dat komt dus door productieproblemen in Rusland zelf, die er afgelopen herfst al waren en nog altijd niet zijn opgelost. Import van miljoenen doses moet uitkomst bieden.

Ondertussen brengen Russische staatsmedia ronkende berichten naar buiten over kleine ladingen van tienduizenden, soms enkele honderdduizenden doses, die naar het buitenland gaan.