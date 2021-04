Mark Rutte min of meer weggestuurd door Kamer

Siegrid Kaag, leider van D66 heeft een motie van afkeuring ingediend tegen Mark Rutte, samen met CDA-leider Hoekstra, die uitspreekt dat Mark Rutte (54) heeft gelogen en dat zijn optreden wordt afgekeurd. De motie werd aangenomen, met de steun van de gehele kamer, behalve de VVD, die als enige partij achter Rutte bleef staan.

Kaag en Hoekstra wilde geen motie van wantrouwen steunen tegen premier Rutte, omdat de wandaden werden begaan door partijleider Rutte. Daarom de motie van afkeuring, die in de praktijk vermoedelijk hetzelfde effect heeft als de motie van wantrouwen: het einde van het politieke leven van Mark Rutte.

Kaag en Hoekstra lijken niet geneigd nog met Rutte te willen regeren, maar sluiten dat formeel niet uit.

Rutte blijkt te hebben gelogen over het feit dat hij met de verkenners Ollongren en Jorritsma heeft gesproken over Pieter Omtzigt. Rutte hield dagen lang vol dat hij niet met de verkenners had gesproken over het wegwerken van dit kritische Kamerlid. Uit stukken blijkt dat hij wel gesproken heeft over andere functies voor Omtzigt. De motie van afkeuring zegt dat het niet vanzelf spreekt dat Rutte opnieuw premier kan worden. Het lijkt er op dat de motie van Kaag in feite een eind maakt aan het tijdperk aan het tijdperk Rutte.

Kaag zie dat als zij zo’n motie tegen zich kreeg ze zou aftreden.

Volgens Rutte had hij niet gelogen, maar was hij vergeten dat hij het in de formatie had gehad over het wegwerken van Omtzigt. Vrijwel niemand gelooft hem nog. De twee verkenners Ollongren en Jorritsma probeerden de kamer nog te overtuigen dat er niet veel aan de hand was. Maar met name Jorritsma maakte het wantrouwen alleen groter.

Na een debat dat meer dan 13 uur duurde bleek rond 03.00 uur dat de overgrote meerderheid de onschuld van Rutte niet geloofde, ook al omdat hij vaker op kritieke momenten in zijn politieke loopbaan ‘geen actieve herinnering had’ aan onwelgevallige feiten.

Vannacht waren de gevolgen van de motie van afkeuring niet volledig duidelijk. Maar de kans op een nieuw kabinet onder leiding van Rutte lijkt heel erg klein.