Toch nieuwe verkiezingen? “In deze krankzinnige, onvoorspelbare formatie is niets meer uitgesloten”

Nu de ChristenUnie weigert een coalitie te vormen met Mark Rutte als premier wordt het wel heel moeilijk voor de VVD-leider om aan te blijven. Er lijken toch echt te veel krassen en butsen te zitten in het teflon, dat hem zolang bescherming bood.

Politiek verslaggever Fons Lambie spreekt bij RTL Nieuws van een ‘explosieve ontwikkeling’. “Door Segers’ uitspraken is een kabinet-Rutte IV met D66, CDA en ChristenUnie onmogelijk. Hiermee stemt de CU – in de rebound – alsnog vóór de motie van wantrouwen.”

Lambie ziet een aantal opties. Rutte zal proberen ‘tijd te kopen’, het overwaaiscenario, zeg maar. Straks nemen de coronabeslommeringen weer de overhand, is de (waarschijnlijk ijdele) hoop. Andere optie is een nieuwe VVD-leider. De naam van Edith Schippers zou al zijn genoemd.

En dan is er nog dat ingewikkelde zeven partijenkabinet zonder de VVD óf een minderheidskabinet. Allebei verre van ideaal, áls het al zou lukken.

Als het allemaal misloopt, zou het kunnen uitdraaien op nieuwe verkiezingen. Lambie acht het best mogelijk. “Want in deze krankzinnige, onvoorspelbare formatie is niets meer uitgesloten.”